"Triunfo é o presente", diz papai tricolor no Ba-Vi do Dia dos Pais

Em pleno dia dos pais, a tarde deste domingo, 11, será palco do sexto e último Ba-Vi do ano de 2024. Com mando de campo do Bahia, milhares de papais tricolores sairam de casa para aproveitar o dia com seus filhos na Arena Fonte Nova, onde será disputado o clássico, e torcem por um único presente nesta data especial: o triunfo do Esquadrão.

Nas redondezas da Fonte Nova, a reportagem do Portal A TARDE conversou com Edmílson, pai de Enzo Gabriel, de apenas seis anos. O papai revelou que incentiva o filho a torcer para o Bahia, assim como seu pai fazia com ele quando tinha a mesma idade, passando a tradição da família: "É muito emocionante para mim estar aqui no dia dos pais. Hoje meu pai se encontra internado e chega fico com os olhos marejados, porque hoje eu tenho o privilégio de trazer meu filho aqui no, assim como o avô dele fazia comigo. O presente hoje é o triunfo do Bahêa".

"É um jogo difícil. Um clássico, né? Mas acredito que por jogar em casa, o Bahia leva uma certa vantagem. Diria que quem errar menos sairá vitorioso neste jogo", destacou Edmílson.

Superticioso, o papai afirmou que não gosta de tentar acertar o placar dos jogos, porque segundo o mesmo, pode dar azar, mas o pequeno Enzo nem mesmo hesitou antes de garantir que hoje o Bahia vence o Vitória por 2 a 0.