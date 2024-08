Saiba quais jogadores da dupla Ba-Vi foram pais em 2024

Luciano Juba com o pequeno Gael em jogo do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O clássico Ba-Vi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado neste domingo, 11, dia dos pais. Fora de campo, jogadores de Bahia e Vitória possuem motivos para celebrar a data, independente do resultado esportivo. O Portal A TARDE fez uma lista com jogadores das duas equipes que foram ou descobriram que serão pais em 2024.

No lado tricolor, são quatro novos herdeiros. Dois já nasceram, enquanto outros dois estão a caminho e já trazem alegria aos futuros papais. dois atletas também celebram a paternidade com bebês já em seus braços, enquanto um terceiro jogador aguarda a chegada de mais um filho, que ainda está na barriga da mamãe.

Bahia

- Victor Cuesta (zagueiro, 35 anos): O experiente defensor argentino, além de garantir a solidez na defesa tricolor, agora tem uma nova responsabilidade fora dos gramados: ser pai da pequena Maria Alice, que chegou e já entrou em campo com o papai na partida contra o Corinthians, em 21 de julho.

Victor Cuesta com a pequena Maria Alice em jogo do Bahia na Arena Fonte Nova | Foto: Reprodução | Redes Sociais

- Luciano Juba (lateral, 24 anos): O jovem de Serra Talhada, interior de Pernambuco, também celebra seu primeiro dia dos pais após o nascimento de Gael. O bebê também estreou na Arena Fonte Nova nos braços do papai no duelo diante do Corinthians.

- Jean Lucas (meia, 26 anos): O meia, que tem se mostrado decisivo dentro de campo, também tem uma grande novidade fora dos gramados. Ele e sua companheira Natalia anunciaram em maio que estão esperando um menino.

Jean Lucas descobriu neste ano que será pai | Foto: Reprodução | Redes Sociais

- Cauly (meia, 28 anos): Mais um jogador tricolor que está prestes a se tornar pai é o baiano Cauly, que descobriu recentemente que sua esposa Chiara está grávida.

Vitória

- Jean Mota (meia, 30 anos): Para Jean Mota, 2024 será marcado pela chegada de mais um filho. O jogador e sua esposa Marianne anunciaram em junho que estão esperando seu terceiro filho.

Jean Mota com os dois primeiros filhos e a esposa grávida do terceiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

- Janderson (atacante, 25 anos): Em 2024, o carioca Janderson será pai pela segunda vez. Depois de se tornar pai em 2023, ele aguarda a chegada do novo membro da família.

- Iury Castilho (atacante, 28 anos): A pequena Isabela chegou em dezembro de 2023, mas 2024 certamente está sendo um ano de novidades para Iury Castilho. Ele já era pai do Iuryzinho, mas agora terá a experiência de ser pai de menina.

Iury Castilho ao lado da esposa e dos dois filhos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A bola rola às 16h para o clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova. Independente do resultado, o domingo será um dia especial repleto de amor e celebração para todos os papais.