No dia dos pais, ‘vovôs’ podem ser decisivos em clássico Ba-Vi

Éverton Ribeiro e Osvaldo, os 'vovôs' da dupla Ba-Vi - Foto: Letícia Martins / EC Bahia - Victor Ferreira / EC Vitória

A bola vai rolar para o sexto clássico Ba-Vi da temporada 2024. E apesar de ser o dia dos pais, os considerados ‘vovôs’ pela experiência no futebol se apresentam como principais nomes para o duelo programado para domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova. Do lado do esquadrão, Everton Ribeiro, com 35 anos, é o toque diferenciado para os mandantes. Já no time visitante, Osvaldo, com 37 anos, surge como principal nome do Leão para o encontro.

| Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em 2024, Osvaldo fez sete gols na temporada, dois deles foram contra o Bahia, na vitória do Leão por 3 a 2 no dia 18 de fevereiro, jogo realizado no Barradão. Já Everton Ribeiro marcou quatro gols durante o ano, com um tento assinalado contra o rival na final do estadual, realizado no dia 7 de abril, mas que não foi suficiente para a sua equipe garantir o título do Campeonato Baiano. Inclusive, o gol marcado contra o rival foi a última vez que o camisa 10 balançou as redes na temporada.

| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Apesar da seca de gols, Éverton Ribeiro tem contribuído com muitos passes decisivos em 2024. Até o momento, o ‘vovô’ tricolor já distribuiu oito assistências, uma delas na última quarta-feira, 7, quando deu o passe para o gol que garantiu o Esquadrão nas quartas de final da Copa do Brasil 2024.



Do lado rubro-negro, Osvaldo não tem sido muito efetivo no quesito assistências, com apenas um passe para gol em 35 jogos. No entanto, mesmo sem contribuir com passes decisivos, o camisa 11 brincou que pode voltar a marcar no clássico.

"A gente tem tudo para fazer um grande jogo. A gente sabe da dificuldade que vai ser, é clássico, é decidido no detalhe, mas quem sabe o vovô possa ir lá e pescar novamente", afirmou Osvaldo, depois do jogo contra o Cuiabá, no último sábado, 3.