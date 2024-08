"Quem sabe o vovô possa ir lá e pescar novamente", provoca Osvaldo

Atacante não perdeu a oportunidade de provocar o Tricolor - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória já está em clima de Ba-Vi! Isso porquê, o atacante Osvaldo aproveitou para dar uma provocada no Bahia, após vitória do Rubro-Negro baiano sobre o Cuiabá, no último sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Fora dos planos do Vitória, meia vai defender clube da Série B

>> Filipe Machado faz projeção para o clássico Ba-Vi: "Tem que pontuar"

"A gente tem tudo para fazer um grande jogo. A gente sabe da dificuldade que vai ser, é clássico, é decidido no detalhe, mas quem sabe o vovô possa ir lá e pescar novamente", declarou o camisa 11 do Leão, no momento que foi registado pelo canal Resenha do Leão.

O clássico baiano está marcado para o próximo domingo (11), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Vitória vem de dois resultados positivos, saindo da zona de rebaixamento. O Esquadrão, por sua vez, enfrenta seu pior momento na temporada, há seis jogos sem vencer.

O experiente Osvaldo recordou do empate em 1 a 1, válido pela Copa do Nordeste do ano passado, onde fez um gol e simulou uma pescaria com a bandeirinha de escanteio da Arena Fonte Nova.

Apesar do clima quente, o Bahia ainda tem um importante jogo pela frente antes do clássico. O Esquadrão vai atuar pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 19h, também na Arena Fonte Nova.

Assista a provocação de Osvaldo: