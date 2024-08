Filipe Machado faz projeção para o clássico Ba-Vi: "Tem que pontuar"

Machado celebra a vitória em casa diante do Cuiabá - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A vitória no confronto direto contra o Cuiabá confirma o bom momento do Vitória no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro baiano vem de dois resultados positivos no returno e ganha ânimo para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo domingo, 11, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 22ª rodada do certame.

Leia mais:

>> Foco no clássico: Confira a programação do Vitória para o Ba-Vi

Um dos reforços Vitória na janela de transferências é o volante Filipe Machado. O meio-campista entrou nos dois últimos jogos do Leão da Barra no Brasileiro como opção vinda do banco de reservas.

O camisa 28 revelou suas expectativas para disputar seu primeiro Ba-Vi pelo rubro-negro. Ele ressalta que a equipe precisa pontuar diante do arquirrival para melhorar a situação em termos de tabela.

"Ansioso. São esses jogos que a gente quando é pequeno sonha em ser jogador profissional, com o estádio lotado, com o jogo grande. Então é ali que a gente tem que mostrar, desfrutar de cada momento e lutar por cada segundo. No momento que estamos passando, tem que pontuar. E se não der para vencer, o jogo tiver truncado, a gente empata, porque eu sei que lá na frente um pontinho faz a diferença no final do campeonato.", disse Machado em entrevista a Rádio Sociedade.

Oriundo do Cruzeiro, Filipe Machado foi anunciado oficialmente pelo Vitória no fim de julho e assinou vínculo com o rubro-negro baiano até o final de 2026.

O Leão da Barra tem 21 pontos somados em 21 jogos disputados, ocupando a 15ª posição na classificação geral.