Bahia acerta transferência definitiva de Vitor Hugo para o Atlético-MG

Vitor Hugo não volta para o Esquadrão - Atlético-MG e Bahia chegaram a um acordo para que o zagueiro pudesse continuar no clube mineiro, sendo transferido em definitivo. O defensor tinha vínculo com o Tricolor até o fim de 2026 e atuou pelo Galo na última temporada por empréstimo, até que rescindiu o contrato com o clube baiano segundo informações do portal Lance!.

Vitor Hugo encerrou a temporada de 2025 como titular da defesa atleticana e já havia manifestado o desejo de permanecer no time dirigido por Sampaoli. Assim, Bahia e Atlético-MG avançaram nas conversas e chegaram a um acordo entre as diretorias, restando apenas que o jogador alinhe os últimos detalhes relacionados à formalização do acerto.

Termos do acordo

Para concretizar a rescisão contratual, o Atlético-MG irá desembolsar um valor ao Bahia, sendo que o acordo ainda prevê a possibilidade de ganhos extras por meio de bônus e metas esportivas previstas em contrato.

Do lado do Bahia, a avaliação da negociação também foi positiva, sobretudo sob o ponto de vista contratual e financeiro. Aos 34 anos, Vitor Hugo teria condições de firmar um pré-contrato com outro clube a partir de junho desta temporada, já que seu vínculo com o Tricolor se encerrava no fim de 2026.

Além disso, a operação permite ao clube baiano reduzir a folha salarial e reorganizar o elenco.

Carreira de Vitor Hugo

Contratado em definitivo pelo Bahia em abril de 2023, primeiro ano sob a gestão do Grupo City, Vitor Hugo passou a ganhar mais espaço na equipe na reta final do Brasileirão daquele ano, já sob o comando de Rogério Ceni.

Com a camisa tricolor, o zagueiro disputou 29 partidas, mas não conseguiu sequência. Pouco depois, foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, e enfrentou dificuldades ao retornar em 2024, o que abriu caminho para a ida ao Atlético-MG.

Revelado pelo Santo André, Vitor Hugo acumulou passagens por clubes como América-MG e Ituano antes de chegar ao Palmeiras, em 2015. No Verdão, ganhou destaque nacional ao conquistar a Copa do Brasil e permaneceu no clube até 2017.

O bom momento o levou à Fiorentina, da Itália, onde atuou até retornar ao futebol brasileiro em 2019. Posteriormente, defendeu o Palmeiras novamente e, antes de chegar ao Bahia em 2023, atuou por três temporadas no Trabzonspor, da Turquia.