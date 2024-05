Bahia: "Bom para ca****o", diz Ceni sobre resultado diante do Criciúma | A TARDE

Após vencer o Criciúma por 1x0 pelo duelo de ida da Copa do Brasil, o Bahia divulgou os bastidores do duelo, com a preparação no vestiário e avaliação positiva do treinador Rogério Ceni depois do apito final. O próximo confronto será no dia 23 deste mês, no Estádio Heriberto Hulse, às 19h.

Antes do duelo, a fala de motivação ficou com Caio Alexandre, que exaltou o potencial do grupo e relembrou a dificuldade dos adversários de vencerem na Arena Fonte Nova, já que a equipe principal ainda não foi derrotada no seu domínio nesta temporada.

"É continuar crescendo como equipe, rapaziada. Continuar crescendo", disse o volante, que continuou: "Quando estamos na mesma sintonia, não é fácil ganhar aqui. Então é todo mundo junto, todo mundo no mesmo propósito".

Ainda no vestiário, o goleiro Danilo Fernandes também fez questão de utilizar a fala. O atleta, reserva nesta temporada, relembrou da dificuldade de um confronto deste nível e destacou a importância da concentração.

"Não tem zona de confronto, não tem zona de conforto. Então concentra um pouquinho mais, não vai ser fácil, vai ser fo**. Não entra achando que vai ser tranquilo, concentra no jogo, ele vale muito para gente", garantiu o goleiro.

Assim, a motivação dos jogadores parece ter surtido efeito, já que o Esquadrão conseguiu o resultado positivo, gerando elogios do treinador Rogério Ceni.

"Mais um jogo, hein. Bom para car****! Poderíamos ter conseguido uma vantagem maior, mas conseguimos vencer. Agora vamos para lá e lutar muito, porque o time dos caras é ajeitado, é bom e bem posicionado. Vencemos e temos que valorizar essa sequência em que estamos", exaltou Ceni.

O próximo confronto do Bahia será neste domingo, 5, contra o Botafogo. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e ocorrerá no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 18h30.