Assista análise do VAR sobre possível pênalti em Bahia x Criciúma | A TARDE

O Bahia venceu o Criciúma na noite desta terça-feira, 30, pelo placar de 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O jogo foi válido pela primeira rodada da terceira fase da Copa do Brasil. A partida teve um lance que gerou polêmica e foi analisado pelo VAR.

Em um lance de ataque do Criciúma, o atacante Eder recebeu em velocidade, na entrada da área do Bahia. Na dividida, o lateral-esquerdo Luciano Juba levou a melhor e tocou na bola, que ficou tranquila para o domínio do zagueiro Kanu.

No campo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique deixou o lance seguir. Nas cabines do VAR, o lance foi analisado por Rodrigo Nunes de Sá, que concordou com a escolha de Marcelo.

Após a partida, o técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, demonstrou insatisfação com a arbitragem. Para ele, o clube foi prejudicado pelo VAR, que não chamou o árbitro para ver o lance do possível pênalti.

"Não sei o que o pessoal do VAR está fazendo lá, porque nem chamaram o Marcelo de Lima Henrique para ver as imagens, tiveram muita convicção para realmente não chamar. Vimos o vídeo e fica claro que o Éder foi calçado, houve o toque do adversário na perna dele, não houve disputa de bola. Não culpo o árbitro, vou pegar no pé de quem estava no VAR", reclamou o treinador.

O duelo de volta da Copa do Brasil entre Criciúma e Bahia acontecerá no dia 23 de maio, às 19h, no Heriberto Hulse.

Divulgação | CBF