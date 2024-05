Sub-20 do Bahia vence 4º jogo seguido e segue no G4 do Brasileirão | A TARDE

O time sub-20 do Bahia conquistou sua quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Na tarde desta quarta-feira, 1, mais uma vez atuando como visitante, o Esquadrão venceu o Bragantino por 1 a 0. O gol decisivo veio do pé direito do atacante Tiago, após uma bela assistência de Rafael, ainda no primeiro tempo.

O técnico Rogério Ferreira escalou a equipe com Pedro; Robert (Wendel), Daniel, Kauã Davi e Alex (Lucas); Sidney, Paulo Souto, Roger (Neto), Vitinho (Fredi) e Rafael (Ruan Pablo); Tiago (Waliffer).

Leia mais:

Intocável nos últimos 5 jogos, Juba recebe apoio de Ceni | A TARDE

Ceni revela esquema tático pensado em Cauly: "Espero a grande jogada" | A TARDE

Com 12 pontos em cinco rodadas, o Tricolor encerra a quinta rodada na terceira posição, apenas três pontos atrás do líder Palmeiras.



De volta a Salvador, no estádio de Pituaçu, o Bahia receberá o Ceará na próxima rodada, marcada para quarta-feira (8), às 15h.