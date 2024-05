Intocável nos últimos 5 jogos, Juba recebe apoio de Ceni | A TARDE

Depois de ser opção no banco de reservas em várias oportunidades no início da temporada, o lateral-esquerdo Luciano Juba conquistou a vaga no Bahia. Ele jogou os 90 minutos dos últimos cinco jogos disputados pelo Tricolor, válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Criciúma, nesta terça-feira, 30, pelo placar de 1 a 0, o técnico Rogério Ceni celebrou o desempenho de Juba e explicou algumas escolhas para evitar ter que mudar o esquema, já que conta apenas com o atleta para a posição.

"Os escanteios na esquerda ele que tem batido. As faltas laterais do lado dele também. Chute de meia distância não é sempre que sobra para ele fazer. Hoje até teve um, mas ele preferiu o cruzamento. Não dá para ter tudo. Se eu vou com os dois laterais ao mesmo tempo, corro muito risco de ser contra-atacado. Preciso ter organização. O Arias vai mais do que ele. Tanto que o gol sai do lado do Arias. O Juba fica um pouco mais precavido para construir jogo e chegar de trás do que para dar profundidade e fazer ultrapassagens. Outra coisa, não tenho outro lateral-esquerdo de origem. Se o Juba cansar, não tenho quem colocar. Vou precisar mudar todo o sistema de jogo. Tenho o Rezende e o Cicinho, que também vão ter dificuldade para fazer o cruzamento por diferentes motivos", disse Ceni.

Luciano Juba chegou ao Bahia após se destacar com a camisa do Sport na temporada passada. O atleta atua também na fase ofensiva, mas no Tricolor tem sido lateral-esquerdo. Neste ano, o atleta já participou de 24 jogos e deu quatro assistências.