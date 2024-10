Bahia brilha na Copa Norte-Nordeste de Remo com 13 pódios conquistados

Delegação baiana de remo disputou a Copa Norte-Nordeste de remo - Foto: Divulgação

Os clubes baianos brilharam na Copa Norte-Nordeste 2024 de remo, realizada nos dias 21 e 22 de setembro, nas raias do famoso ponto turístico Marco Zero, em Recife. Com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a delegação baiana conquistou 13 pódios ao longo da competição.

Adroaldo Mendonça, presidente da Federação dos Clubes de Remo da Bahia (FCRB), expressou satisfação com o desempenho da equipe: “A delegação baiana competiu em 18 provas e, em 13 oportunidades, conseguimos ficar, ao menos, entre os três melhores da competição. Tivemos um resultado interessante, fizemos um bom papel".

A equipe da Bahia conquistou um total de dois ouros, sete pratas e quatro bronzes, além de registrar quatro quartas colocações e um quinto lugar. Três clubes representaram o estado, todos alcançando as três primeiras colocações.

O Clube de Natação e Regatas São Salvador (CNRSS) destacou-se ao garantir 11 pódios, incluindo duas duplas campeãs: Ítalo José da Silva e David Ruan Nascimento, que venceram na categoria 2X Masculino Junior, e Deraldo Alves do Santos e Alexsandro Borges dos Santos, campeões na categoria 2X Master D. O Sport Club Santa Cruz também se destacou, levando a prata na prova 4- Master E, enquanto o Clube de Regatas Península conquistou o bronze no 1X Feminino C.