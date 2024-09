Bahia brilha no Brasileiro de canoagem: ACC e ACI dominam o pódio

Isaquías faturou seis medalhas - Foto: cbca

Durante cinco dias de competição em Lagoa Santa, Minas Gerais, o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2024 foi marcado por intensas disputas nas distâncias de 1.000m, 500m e 200m. No evento, a canoagem baiana novamente se destacou com performances notáveis, consolidando a força do estado na modalidade.

A competição contou com a participação de mais de 500 atletas de 54 clubes de todo o Brasil. As equipes baianas brilharam, com a Associação Cacaueira de Canoagem (ACC) de Ubaitaba conquistando o primeiro lugar, enquanto a Associação de Canoagem de Itacaré (ACI) ficou com o segundo lugar. A Bahia também foi uma das maiores delegações do evento, com mais de 150 atletas e apoio significativo da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que forneceu transporte para mais de 180 competidores e membros das delegações de várias cidades.

Camila Lima, presidente da Federação Baiana de Canoagem (Febac), destacou a importância do suporte da Sudesb e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). "Estamos muito satisfeitos com as conquistas da canoagem. Isso só é possível graças ao apoio do Governo do Estado, que ajuda a fomentar o esporte e a descobrir novos talentos. A delegação foi majoritariamente composta por atletas do Projeto Remando em Águas Baianas", afirmou Camila.

Ao todo, a Bahia conquistou 216 medalhas no campeonato, distribuídas em 44 ouros, 56 pratas e 116 bronzes. A ACC somou 1.443 pontos, superando os 916 da equipe de Itacaré. A Associação Marauense de Canoagem (AMC), de Maraú, também teve destaque ao alcançar o quarto lugar com 516 pontos. Este campeonato é o terceiro evento da temporada e desempenha um papel crucial na classificação dos atletas, influenciando o ranking nacional junto com as etapas I e II da Copa Brasil.

Leia mais:

>> Cristiano Ronaldo se despede de técnico ex-Botafogo: "Obrigado mister"

>> Vini Júnior recebe prêmio de melhor jogador da Liga dos Campeões

Entre os destaques do evento, Mateus Nunes Bastos, que recentemente competiu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e é parte do projeto da Sudesb e Febac, brilhou ao conquistar várias medalhas, incluindo a prata no C1 200m. "Estou feliz com o resultado deste campeonato. Conquistei cinco medalhas e, apesar de ter ficado em segundo no C1 200m, estou satisfeito com meu desempenho", comentou Bastos.

Alan Júnior, também oriundo do projeto Remando em Águas Baianas e membro da Seleção Brasileira de Canoagem, teve uma atuação excepcional ao ganhar dois ouros no K1 menor masculino, nas distâncias de 1.000m e 500m, e três ouros no K2, nas distâncias de 1.000m, 500m e 200m, ao lado de Davi Sena, seu parceiro de equipe.

Ester Ruthe Terencio, canoísta da ACC, também teve um desempenho notável ao conquistar três ouros na categoria C1 infantil feminino nas distâncias de 1.000m, 500m e 200m. A atleta iniciou na modalidade pelo clube Associação Preserve o Rio de Contas (APRC), fundado em 2017 com foco na preservação ambiental e na prática da canoagem.

Isaquías Queiroz, o multimedalhista olímpico, continuou a sua trajetória de sucesso ao vencer as provas de C1 1.000m, 200m e 500m, além das provas de C2 1000m, durante o campeonato.