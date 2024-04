Bahia inicia venda de ingressos para decisão da Copa do Nordeste | A TARDE

Em busca de lotar, novamente, a Arena Fonte Nova, o Bahia iniciou as vendas para o confronto diante do Náutico, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida será na quarta-feira, 10, às 21h30, com a decisão em jogo único.

Como de costume, os ingressos começaram a ser vendidos neste sábado somente para os sócios. Na modalidade sem Acesso Garantido, as vendas pela internet terão 50% de desconto, já nos pontos de venda externos, o valor promocional será de 30% de desconto. Neste domingo, segundo dia de vendas, os ingressos serão exclusivos para sócios Esquadrão da Sorte.

Na partida desta quarta, o setor Sudeste Inferior terá valor promocional, com R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).

Leia mais:

Dez estaduais serão definidos neste sábado; veja confrontos

Bahia procura novo herói para voltar a ser campeão do Baianão

Lutadores Hebert Conceição e Malhadinho defendem seu lados no Ba-Vi

Confira programação divulgada:

SÁBADO – exclusivo para sócios

Internet – a partir das 10h

DOMINGO – Esquadrão Zone

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte – 10h às 21h

Loja do Bahia Shopping da Bahia – 10h às 21h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia – 10h às 14h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi – 10h às 12h

SEGUNDA E TERÇA-FEIRA

Internet – Internet – público geral a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte – 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia – 10h às 22h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia – 10h às 19h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi – 10h às 18h

Bilheteria Sul – Arena Fonte Nova – 10h às 16h

QUARTA-FEIRA – dia do jogo

Internet – até às 21h30

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte – 10h às 17h

Loja do Bahia Shopping da Bahia – 10h as 17h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia – 10h às 17h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi – 10h às 17h

Bilheteria Sul – Arena Fonte Nova – 18h45 às 22h45

Bilheteria Norte – Arena Fonte Nova – 18h45 às 22h45

Bilheteria Leste – Arena Fonte Nova – 18h45 às 22h45