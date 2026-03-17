Bahia lança camisa principal para temporada 2026; veja fotos

Nova Camisa I do Bahia para a temporada 2026 - Foto: Divulgação | ECBahia

O Esporte Clube Bahia lançou, juntamente com a Puma, o novo uniforme um para a atual temporada. Nesta terça-feira, 17, o Esquadrão anunciou, nas redes sociais, a tradicional camisa branca, com calções azuis e meiões vermelhos.

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O novo uniforme do Tricolor de Aço, inspirado na história do clube, estreará na partida desta quarta-feira, 18, diante da torcida azul, vermelha e branca na Arena Fonte Nova, contra o Red Bull Bragantino, às 19h, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A nova peça chegará às lojas oficiais do clube na manhã desta quarta, a partir das 8h, nas lojas físicas e site do Bahia, e nos canais oficiais da PUMA. A versão "jogador" é comercializada por R$599,99, enquanto a versão "torcedor saem por R$369,99.

Homenagem

Com o lema "A voz do campeão", que simboliza a trajetória de conquistas do clube, a camisa conta com uma faixa diagonal em azul e vermelho que atravessa a parte frontal da peça até a manga esquerda, contrastando com o escudo do clube.

“Esta nova versão da tradicional camisa branca representa muito mais do que um uniforme. “A Voz do Campeão” é um conceito que nasce do orgulho de 95 anos de conquistas, mas também da confiança em tudo o que ainda construiremos juntos. Conseguimos unir tradição, inovação e sustentabilidade em uma peça que carrega identidade e propósito", afirma Rafael Soares, Diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF.

O vídeo oficial de apresentação traz a narração do ídolo histórico Evaristo de Macedo, técnico mais vencedor da história do Bahia, além da presença do ex-atacante Baiaco, que é um dos maiores artilheiros do clube.