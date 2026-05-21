Bahia recebe nova maratona gigante que vai unir esporte e cultura

Se a cidade de Salvador já é rica em cultura e conhecida pelo turismo, nada melhor do que adicionar um clima esportivo nessa mistura que promete movimentar arena montada na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio.

Marcada para acontecer no dia 27 de abril de 2027, a primeira edição da Maratona da Bahia une os três componentes que mais impulsionam o estado para protagonizar uma grande prova de rua. Organizada pela MP3 Live Marketing em parceria com a RG+, a Maratona conta com quatro circuitos de tamanhos diferentes — 5km, 10km, 21km e 42km.

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De acordo com Douglas Cerqueira, diretor da MP3 Live Marketing, o evento espera receber de 5 a 8 mil atletas de todos os estados do Brasil, incluindo estrangeiros. Ele contará com uma estrutura especial para incluir a parte cultural no clima esportivo competitivo.

Cultura em foco

"Dentro da Maratona da Bahia vai existir a Casa Axé, que é um ambiente com diversas manifestações culturais, com a oportunidade das pessoas terem contato com essas manifestações culturais e conhecerem melhor a Bahia", disse Douglas Cerqueira.

A Casa Axé é encarregada de trazer a cultura de todo o estado para a capital, como a Chapada Diamantina e o sul da Bahia. O local será dividido em setores e a alimentação também será um ponto importante para o evento.

"(A Maratona) vai ter setores na Casa Axé pra demonstrar o que é que tem na Chapada (Diamantina), o que é que tem no sul da Bahia, no norte da Bahia. Então a ideia é que a gente traga os setores, que servem pra mostrar também a parte de alimentação e área cultural", completou Humberto Cedraz Filho, diretor da RG+.

"A expectativa é o melhor possível. Realmente é um projeto que nasce grande na Maratona da Bahia. E a gente vai envolver esportes, turismo e também a parte cultural no nosso estado. Nosso intuito é realmente fazer essa junção de capital com interior para que a gente promove e mostre o que o nosso estado tem de melhor para os turistas de todo o Brasil", completou o dirigente.