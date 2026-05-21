Cristiano Ronaldo conquista liga árabe e se aproxima dos 1.000 gols

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Com dois gols do astro Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr derrotou o Damac FC por 4 a 1, nesta quinta-feira, 21, sagrando-se campeão do Campeonato Saudita. Esta é a primeira vez que o português leva a liga nacional desde que desembarcou na Arábia Saudita, em 2022.

A equipe de CR7 precisava da vitória para confirmar o título, conquistado em cima do rival Al-Hilal. Os demais gols do Nassr foram marcados por Sadio Mané e Kingsley Coman, outros dois jogadores com carreiras consolidadas na Europa

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Um dos pioneiros no movimento de estrelas que se mudaram para a Arábia, Cristiano havia conquistado apenas a Copa dos Campeões Árabes, torneio considerado de menor prateleira no futebol local. Esta é a 36ª taça que o craque ganha na carreira.

Próximo dos 1.000 gols

Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto dos 1.000 gols na carreira, chegando a 973 e restando apenas 27 para o milésimo. Aos 41 anos, ele foi convocado para disputar sua sexta Copa do Mundo em 2026 pela Seleção Portuguesa.