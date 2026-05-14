Cristiano Ronaldo faz investimento milionário na CazéTV; entenda

CR7 vira sócio da dona da CazéTV em projeto global - Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo fechou um acordo para se tornar sócio estratégico e acionista da LiveModeTV, braço internacional da LiveMode, dona da CazéTV. O anúncio, realizado nesta quinta-feira, 14, faz parte do projeto de expansão global da companhia, com foco inicial em Portugal durante a Copa do Mundo FIFA 2026.

O craque português passará a deter uma participação relevante na LiveModeTV, entidade criada especificamente para internacionalizar o modelo de transmissões digitais que a LiveMode consolidou no Brasil.



Com patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão, Cristiano Ronaldo é apontado como o primeiro jogador de futebol a atingir o status de bilionário e vem construindo um portfólio diversificado em marcas, hotéis, academias e mídia. Aos 41 anos, o atacante atua atualmente pelo Al-Nassr e já declarou ter planos de adquirir clubes de futebol após a aposentadoria.



O jogador se junta a um quadro societário que inclui os fundadores Edgar Diniz e Sérgio Lopes, além dos sócios Leo Lenz Cesar e Thiago Tourinho. Também fazem parte da estrutura acionária a General Atlantic e um fundo de private equity da XP Asset, que ingressaram no capital da empresa em 2024.





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“A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais”, disse o atleta.



A LiveModeTV levará para o exterior o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil pela LiveMode. O principal canal da empresa no país, a CazéTV, registrou 3,7 bilhões de visualizações no YouTube em 2025. Segundo a empresa, 11 das 16 maiores transmissões ao vivo da história da plataforma ocorreram no canal, que ocupa a primeira posição entre os destinos de esportes ao vivo no YouTube no mundo.



A LiveModeTV iniciará suas operações internacionais com a transmissão da Copa do Mundo FIFA 2026 em Portugal, onde exibirá gratuitamente um jogo por dia no YouTube.



Cristiano Ronaldo acumula mais de 660 milhões de seguidores no Instagram, onde é a pessoa mais seguida do mundo, além de manter forte presença no YouTube. A empresa pretende utilizar esse alcance para distribuir as transmissões na Europa e em outros mercados.



Thiago Tourinho, sócio da LiveMode, afirmou que a entrada de Cristiano Ronaldo representa “uma validação muito poderosa” do trabalho desenvolvido pela empresa até aqui.



“Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa”, declarou.