Bahia se junta com Prefeitura e amplia projeto "Bora Bahêa Meu Bairro"

Amistoso entre o sub-9 do Bahia e crianças da comunidade - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Ampliando o projeto "Bora Bahêa Meu Bairro", o Esporte Clube Bahia SAF, em conjunto com a Prefeitura de Salvador, já tem previsão de mais dois campos na cidade. Nesta segunda-feira, 9, os bairros de Cajazeiras e Calabetão receberão estruturas que beneficiarão mais 240 jovens.

As cerimônias de inauguração acontecem às 14h no campo do Calabetão e às 16h, na Arena José Paulo, em Cajazeiras, e contará com a presença do CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre, outros dirigentes do clube. Além disso, contará com membros da comunidade e autoridades municipais, como o Secretário Municipal de Promoção Social, Júnior Magalhães.

Leia mais:

>>Com cobranças de falta, Bahia segue preparação de olho no Flamengo

>>Alana Maldonado derrota chinesa e se torna bicampeã paralímpica

>>Gabriel Bandeira consegue arrancada impressionante e fatura a prata

O projeto ‘Bora Bahêa Meu Bairro’ tem como objetivo incentivar a prática de futebol entre crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em comunidades populares da cidade.

Crianças beneficiadas pelo projeto | Foto: Divulgação/ EC Bahia

Utilizando o esporte como uma ferramenta para promover saúde e bem-estar, o projeto já atende 360 crianças e adolescentes em três campos: Vale das Pedrinhas, Candeal e Rocinha. Com as inaugurações desta segunda-feira, 600 crianças passam a ser beneficiadas em toda cidade. O projeto tem previsão de expandir para mais seis comunidades, alcançando 11 campos de futebol em Salvador.



O Bora Bahêa Meu Bairro integra o ‘Bahia nas Comunidades’, programa comunitário do clube que busca promover vidas mais saudáveis por meio do futebol, aumentando o acesso gratuito e seguro ao esporte para jovens da capital e arredores.