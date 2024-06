Bahia inaugura nova etapa de projeto social nos bairros de Salvador | A TARDE

A SAF do Bahia inicia nesta quinta-feira, 6, mais uma etapa do projeto “Bora Bahêa Meu Bairro”, em parceria com a prefeitura de Salvador. O evento de lançamento está marcado para as 15h, na Arena Rocinha, localizado na Avenida General San Martin, e contará com a presença do prefeito Bruno Reis, do CEO do clube, Raul Aguirre, e de outras lideranças locais.

Na ocasião, será disputada uma partida amistosa entre crianças da comunidade e uma equipe sub-9 da iniciação esportiva do Tricolor. Além disso, será oficializado o apoio da Acelen ao projeto social.

“Com o patrocínio ao Programa ‘Bora Bahêa Meu Bairro’ é possível ajudar a transformar e acelerar o futuro de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, cumprindo nosso propósito de estar onde a Bahia precisa, além de participar ativamente da transição energética do país. Desde que chegamos à Bahia, optamos por construir relações e melhorar a vida das pessoas. Esse patrocínio tem ainda mais sentido quando apoiamos projetos assim”, declara Cláudia Barros, diretora de comunicação corporativa da Acelen.

Ao todo, 120 crianças de até 14 anos serão atendidas na Arena Rocinha, terceiro campo a receber o projeto, que já está em pleno funcionamento nos bairros Vale das Pedrinhas e Candeal, atendendo atualmente 240 alunos. Com a inclusão do campo da Rocinha, o projeto ampliará seu alcance para 360 meninos e meninas.

Para liderar as atividades, o Bahia está contratando membros de cada comunidade com experiência no desenvolvimento de iniciativas semelhantes. Haverá dois monitores e um estagiário em cada local. Além disso, o clube fornece todo o equipamento necessário para as sessões de treinamento.

O projeto ainda chegará a outras oito comunidades, totalizando 11 campos de futebol em Salvador. O “Bora Bahêa Meu Bairro” integra o “Bahia nas Comunidades”, programa comunitário do clube que busca promover vidas mais saudáveis por meio do futebol, aumentando o acesso gratuito e seguro ao esporte para jovens da capital e arredores.

