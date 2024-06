Gol a gol: Bahia e Fortaleza fazem duelo acirrado pela artilharia | A TARDE

O Esporte Clube Bahia recebe o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, às 21h30 da próxima quinta-feira, 13. Adversários no duelo válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ambas as equipes duelam frente a frente em outro quesito na temporada: o maior número de gols marcados.

Tanto o Esquadrão de Aço, quanto o Laion, possuem o mesmo número de gols marcados em 2024, com 64 para cada lado. A única diferença está nas partidas disputadas, mas por apenas um jogo, já que a equipe comandada por Rogério Ceni entrou em campo 34 vezes, uma a menos que os cearenses, que já disputaram 35 jogos na temporada.

Entretanto, diferentemente do Tricolor de Aço, o Fortaleza deverá superar a marca dos 64 gols ainda nesta semana. Isso porque o Laion disputará a final da Copa do Nordeste de 2024, contra o CRB, algoz do Bahia na competição, nesta quarta-feira, 5, e no próximo domingo, 9.

Além disso, apesar de terem marcado o mesmo número de gols, a forma como os tentos estão distribuídos nas equipes chama atenção. Isso porque no caso do Fortaleza, a equipe de Vojvoda tem um único jogador que concentra cerca de 21,9% dos gols do clube na temporada: Lucero. O argentino é o artilheiro do Laion no ano, com 14 gols, seguido de Yago Pikachu, que já balançou as redes 10 vezes.

Já no caso do Bahia, a equação é um pouco diferente. O Esquadrão possui uma melhor distribuição dos gols no elenco, com quatro jogadores em destaque. Trata-se de Thaciano, Everaldo, Ratão e Jean Lucas, que duelam gol a gol pela artilharia da equipe comandada por Ceni. No momento, o camisa 16 lidera o quesito com nove gols, seguido de perto pelos outros três atletas citados anteriormente, que possuem, cada um, seis tentos marcados na temporada.

Ou seja, esses atletas são responsáveis por quase metade dos gols do Tricolor de Aço, concentrando aproximadamente 42% dos gols em 2024 .

