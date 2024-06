UFMG aponta Bahia como favorito ao título brasileiro | A TARDE

Com quatro triunfos, dois empates e apenas uma derrota, o Bahia faz um grande início de campanha no Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe comandada por Rogério Ceni ocupa a vice-liderança da competição, com 14 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo, e está invicto há seis jogos. No último domingo, 2, o Tricolor de Aço empatou com o Atlético-MG em Belo Horizonte, na Arena MRV.

Diante deste grande momento vivido pelo Esquadrão no Brasileirão, a torcida Tricolor tem ainda mais motivos para sonhar. Isso porque após sete rodadas, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou o Bahia como o favorito a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, com aproximadamente 11,8% de probabilidade de sagrar-se campeão nacional.

Endossando o estudo publicado pela UFMG, o técnico Rogério Ceni fez uma declaração, durante conversa com os jogadores, após o empate por 1 a 1 contra o Galo neste domingo, onde ele provocou os atletas, questionando quando eles vão passar a acreditar que estão na disputa: ‘’Enfrentamos todos esses times da parte de cima (Botafogo, Red Bull, Atlético-MG) e nós estamos aqui na briga. Quando vocês vão acreditar que nós temos capacidade de chegar lá em cima?”.

“O time que tem mais pontos (Flamengo) está junto com a gente no topo, com 14 também. Temos que acreditar todo dia, melhorar todo dia e querer mais todo dia”, afirmou o treinador tricolor.

Próximo jogo

Após a partida contra o Galo no último domingo, 2, o Bahia agora terá um longo período para se preparar para o jogo contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, na quinta-feira da semana que vem, 13, às 21h30, válido pela 8ª rodada do Brasileirão, em duelo que pode colocar o Esquadrão na liderança da competição, em caso de triunfo e tropeço do Flamengo.

