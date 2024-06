Ademir vê números crescerem com "experiência e paciência" no Bahia | A TARDE

Autor de um golaço que garantiu ao Bahia um ponto fora de casa diante do Atlético-MG no último domingo, 2, o atacante Ademir concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 5, no CT Evaristo de Macedo.

Com quatro gols e quatro assistências na temporada, Ademir se tornou peça importante para o treinador Rogério Ceni, seja atuando como titular, seja saindo do banco de reservas. Os números individuais melhoraram em relação ao ano passado e o jogador celebrou.

“Desde o ano passado eu busco aumentar minha participação em gols. A gente sabe que o processo às vezes é mais demorado em alguns casos, o que passei ano passado me deu mais experiência e paciência, me fez querer mais alcançar o alto nível. É muita alegria ter aumentado meus números em participação em gols e estar ajudando a equipe”, pontuou Ademir.

Apesar do bom momento, o atacante foi titular do Bahia na atual edição do Brasileirão em apenas duas oportunidades, contra Fluminense e Vitória, nas rodadas 2 e 3, respectivamente. Para ele, o importante é ajudar o Tricolor a somar pontos, independente da titularidade.

“Titular a gente quer ser sempre, mas quem vai escolher é o professor, ele que decide. Ele vai estudar o time do Fortaleza e ver quem tem as melhores características. Titular ou não quero sempre ajudar. Sempre vou querer jogar, independentemente de ser titular ou não. O pessoal do banco estar contribuindo é bom, mostra que o grupo está unido”, disse o jogador.

A próxima oportunidade de Ademir com a camisa do Bahia pode ser diante do Fortaleza, pela 8ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 21h30 de quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova. O Tricolor atualmente ocupa a 2ª colocação na tabela, enquanto o Leão do Pici aparece na 11ª posição.

