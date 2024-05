Bahia tem retrospecto negativo jogando contra o Criciúma fora de casa | A TARDE

Buscando alçar grandes voos em 2024 o Esquadrão de Aço enfrenta um desafio importante na quinta-feira, 23, contra o Criciúma, em duelo válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para esse confronto decisivo, o Bahia precisa superar um retrospecto desfavorável no Estádio Heriberto Hülse, casa do Tigre.

No total, Bahia e Criciúma já se enfrentaram 23 vezes, com o Tricolor de Aço vencendo nove dessas partidas. Porém, jogando na casa do rival em Santa Catarina, o Bahia costuma "tropeçar". Em 12 duelos, o Esquadrão perdeu sete, venceu apenas três e empatou dois. Os dados são do site oGol. A última vez que a equipe azul, vermelha e branca venceu o Tigre fora de casa foi em 2014, dez anos atrás.

Leia mais:

Vitória registra queda no número de sócios após má fase no Brasileirão

Além disso, nas vitórias do Criciúma, quatro foram por um gol de diferença, enquanto as outras três foram por dois gols ou mais. É importante lembrar que, se o Tigre vencer por um gol de diferença na quinta-feira, a partida irá para os pênaltis. Se o Bahia perder por dois gols de diferença, será eliminado da Copa do Brasil. O Tricolor de Aço está à frente no placar agregado por 1 a 0 até o momento.

Confira abaixo o histórico do confronto no Estádio Heriberto Hülse.

2022: Criciúma 0x0 Bahia - 2022;

2016: Criciúma 3x2 Bahia - 2016;

2015: Criciúma 2x1 Bahia - 2015;

2014: Criciúma 0x1 Bahia - 2014;

2013: Criciúma 3x1 Bahia - 2013;

2008: Criciúma 1x2 Bahia - 2008;

2006: Criciúma 1x0 Bahia - 2006;

2005: Criciúma 4x1 Bahia - 2005;

2003: Criciúma 3x2 Bahia - 2003;

1999: Criciúma 3x3 Bahia - 1999;

1997: Criciúma 2x0 Bahia - 1997;

1988: Criciúma 0x1 Bahia - 1988.

Publicações relacionadas