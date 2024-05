Vitória registra queda no número de sócios após má fase no Brasileirão | A TARDE

Os resultados ruins dentro de campo no Brasileirão da Série A já tem causado prejuízos ao Vitória no aspecto financeiro. Uma queda no número de sócio-torcedores tem sido registrado no site oficial do Sou Mais Vitória.

Na manhã desta segunda-feira, 20, a plataforma estava mostrando que, atualmente, o Vitória conta com pouco mais de 33 mil associados. Em meados de abril, após ação promocional, o clube chegou a divulgar que havia batido a marca dos 39 mil sócios.

Veja também: Vitória anuncia parceria que oferece cashback aos sócios +18

Desde que assumiu o Rubro-Negro baiano, o presidente Fábio Mota tem adotados políticas para aumentar o número do quadro associativo. Vale destacar que, antes de 2023, o número de sócios do clube girava em torno de 10 mil.

Após realizar um 'Feirão', em abril do mesmo, o número mais do que dobrou e o Vitória fechou a ação com cerca de 24 mil sócios. Na sequência, após a boa campanha na Série B, que culminou com o título do campeonato, o Leão da Barra terminou a temporada com 32 mil associados.

Atualmente, o Vitória ocupa a 18ª posição na tabela de classificação do campeonato, com apenas um ponto conquistado nos primeiros cinco jogos. Sem saber o que é vencer na competição, a equipe, agora comandada pelo treinador Thiago Carpini acumula apenas um empate e quatro derrotas.



Publicações relacionadas