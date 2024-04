Vitória anuncia parceria que oferece cashback aos sócios +18 | A TARDE

Torcedores que fazem parte do Sou Mais Vitória ganharam mais um benefício no programa de sócios. Nesta sexta-feira, 5, o Rubro-Negro anunciou uma parceria com o Zé Delivery, maior aplicativo de entregas de bebidas do Brasil. Sócios do Leão agora podem ter 50% do valor da mensalidade revertido em cupons para compras no aplicativo. O benefício é válido para qualquer sócio maior de idade.

Eder Miranda, diretor do Sou Mais Vitória, entende que a parceria vai melhorar a experiência do sócio. “Entendemos que esta parceria preenche uma lacuna importante nesta construção que o Sou Mais Vitória vem buscando para melhorar a experiência do sócio e na percepção de valor do programa.”

Como funciona

50% do valor da mensalidade do Sou Mais Vitória será revertido em cupons de R$ 10,00 para usar em compras mínimas de R$50,00 no Zé Delivery todo mês. Cada cupom deverá ser utilizado individualmente em cada compra. Ou seja, se você paga, R$160,00 mensais no seu plano Sou Leão da Barra, todo mês você ganha R$80,00, divididos em 8 cupons de R$10,00.

Depois de baixar o aplicativo do Zé Delivery, o sócio deverá fazer o cadastro com o mesmo e-mail que utiliza no programa de sócio-torcedor. Caso o sócio utilize um endereço de e-mail diferente, os cupons não serão liberados. A utilização dos cupons não é cumulativa e não é válida com outras promoções do Zé Delivery. Por exemplo: em cada compra acima de R$50, o sócio poderá utilizar apenas um cupom.

Novos cupons são liberados todos os meses, independente ou não da utilização e não são cumulativos. Os cupons são disponibilizados sempre considerando 50% do valor pago mensalmente. Além disso, os valores sempre são arredondados para cima quando convertidos em cashback.