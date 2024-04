Bahia terá operação para proibir uso do cartão de sócio por terceiros | A TARDE

Na véspera de um dos jogos mais importantes e concorridos do ano, o jogo de volta do clássico Ba-Vi que decidirá o campeão do Campeonato Baiano 2024, neste domingo, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Bahia emitiu um comunicado nas redes sociais, que atiçou os nervos da torcida tricolor.

Antes da partida, no entorno da Fonte Nova, acontecerá uma operação especial movida pelo clube contra o uso da carteira de Sócio Esquadrão por terceiros, prática comum por torcedores que alugam ou pegam emprestado a carteira que dá acesso garantido às partidas, de titulares das carteiras de sócios do clube.

"Atenção, nação! Amanhã haverá operação no entorno da Fonte contra o uso do cartão de sócio por terceiros. Além disso, quem esquecer a carteirinha terá de ir à CAS para emitir uma nova. Não compre ingresso com estranhos. Chegue e entre cedo. Portões e estacionamentos abrirão 13h", diz o comunicado.

Nas redes sociais, torcedores do clube criticaram a ação, que será tomada em um jogo que promete quebra de recorde de público. "É inacreditável, quem será que foi o infeliz que teve essa ideia em um jogo com 48 mil pessoas, sendo uma final com uma pressão absurda?", criticou um torcedor.

A maioria das críticas dos torcedores se dá também pela falta de fiscalização de cambistas que compram grande quantidade de ingressos e vendem em preços abusivos, muitas vezes tirando a chance de um torcedor conseguir comprar o ingresso.

"Controlar sócio de terceiros? Vocês tinham que controlar era os cambistas vendendo, como eles conseguem tantos ingressos e com facilidade, enquanto a galera sofre para comprar apenas um, tendo que ir em fila um dia antes? Isso, sim, vocês deveriam se preocupar", questionou outro.