Bahia vence Tremendão e assume liderança provisória do Baianão | A TARDE

O Bahia entrou em campo neste sábado, 27, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano e conseguiu o seu segundo triunfo ao vencer o Bahia de Feira por 2x0. Os gols marcados foram feitos pelo recém chegado, Jean Lucas, que já tinha balançado as redes na estreia diante do Jacobina na 3ª rodada, e Everaldo, camisa 9 do Esquadrão.



O resultado, que abriu a rodada do Baianão, colocou, de forma provisória, o Esquadrão na 1ª posição na tabela somando sete pontos, com um jogo a mais que Jacuipense e Barcelona de Ilhéus, com sete pontos, e Vitória, com seis, que ainda podem ultrapassar o tricolor de aço.

Entretanto, na tarde deste domingo, o Vitória irá receber o Juazeirense, por isso, independente do resultado, o Bahia irá perder uma posição na tabela. Além disso, o Barcelona de Ilhéus jogará na segunda-feira, contra o Jacobina, lanterna do torneio.

O confronto foi marcado por domínio do Bahia da capital, que apesar de ter visto Everton Ribeiro e Cauly no banco por boa parte do confronto, não sofreu contra a equipe de Feira de Santana e pode soltar, novamente, o grito de "triunfo".

O próximo jogo do esquadrão será na quarta-feira, 31, contra o Barcelona de Ilhéus, válido pela 5ª rodada do Baianão. A partida será em Salvador, na Arena Fonte Nova, com apito inicial previsto para às 19h15.

O confronto:

Mesmo sem Marcos Felipe, Cauly e Everton Ribeiro no time titular, a partida começou favorável para o Esquadrão, que conseguia ficar mais com a bola no pé, criando chances ao gol adversário. Assim, a primeira oportunidade veio com Cicinho, aos 11 minutos, que finalizou forte, obrigando o goleiro Alan a fazer uma grande defesa.

O primeiro gol do Esquadrão aconteceu aos 23 minutos, nos pés do recém chegado Jean Lucas. Após uma dividida vencida por Biel, o meia recebeu a bola do lado esquerdo, de fora da grande área, e chutou forte, marcando um golaço a favor do tricolor de aço.

Everaldo, camisa 9, também não deixou barato e quase marcou o segundo com um chute venenoso, de primeira, após receber o rebote de cabeça do defensor do Tremendão.

Com o bom momento do Tricolor, o técnico Oliveira Canindé realizou a primeira alteração do jogo, uma mudança tática, entrou Philip e saiu Kaio. Apesar disso, aos 35 minutos, a estatística de finalizações era totalmente favorável ao Bahia da capital, que tinha 15 chutes, enquanto a equipe de Feira de Santana estava zerada.

Aos 42 minutos, o primeiro chute ao gol do Tremendão aconteceu. De falta, Cazumba finalizou com a perna esquerda e obrigou o goleiro do Esquadrão, Adriel, a fazer uma grande defesa.

No finalzinho do primeiro tempo, embaixo de uma chuva intensa, Biel recebeu na dividida, dentro da pequena área, e foi cortado, vendo a bola subir demais e ir por cima do gol.

No segundo tempo, o Bahia de Feira realizou mais duas mudanças, entrou Arnold e saiu Emerson. A alteração deu um gás a mais ao Tremendão, que conseguiu criar mais algumas oportunidades, ainda sem efetividade.

No momento em que o Bahia de Feira estava mais em cima, Rogério Ceni colocou em campo o capitão Everton Ribeiro, Rafael Ratão e Ryan, o que possibilitou que o Esquadrão de Aço ampliasse o placar. Após um bate-rebate na pequena área, o camisa 9 Everaldo recebeu o rebote e chutou ao gol, marcando o segundo do Bahia e também o seu segundo no campeonato.

O gol devolveu o momento todo ao tricolor de aço, tendo mais uma boa chance com Caio Alexandre, que por pouco também não participou da ampliação do placar. Aos 32, quando a qualidade do elenco já era elevada, Ceni colocou o, também poupado, Cauly.

A partir das mudanças, o Bahia foi absoluto e criou cada vez mais chances. Mesmo que nenhuma delas tenha entrado no gol e ampliado o placar, o resultado foi positivo para o Esquadrão, que conseguiu chegar a casa dos 7 pontos no Baianão.