Bahia x Botafogo: relembre histórico do duelo em mata-mata

Em 2018, o Bahia se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao eliminar o Botafogo - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Após empate frustrante no último sábado, 27, o Esporte Clube Bahia tem um compromisso importante pela Copa do Brasil nesta terça-feira, 29. O adversário? O Botafogo, vice-líder do Brasileirão 2024, que venceu seis, dos últimos nove jogos disputados.

Apesar do momento não se desenhar a favor do Esquadrão, o torcedor azul, vermelho e branco tem motivos de sobra para acreditar no triunfo no primeiro jogo das oitavas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Isso porque em duelos de ‘mata ou morre’, o Tricolor de Aço possui uma ampla vantagem sobre a equipe carioca. Além disso, o Bahia também leva vantagem no histórico geral do confronto.

Histórico em competições mata-mata

Bahia e Botafogo são velhos conhecidos em jogos como esse desde a década de 60, quando houve o primeiro encontro oficial entre os dois clubes, pela Taça Brasil.

Em confronto que ostenta 61 anos de história, o tricolor baiano levou a melhor em todas as três ocasiões que as equipes se enfrentaram em competições mata-mata:

Semifinal da Taça Brasil 1963 - 1 x 0 Bahia (Casa); 0 x 0 (Fora).

Oitavas de final da Copa do Brasil 1990 - 1 x 0 Bahia (Casa); 1 x 1 (Fora)

Oitavas de final da Sul-Americana 2018 - 2 x 1 Bahia (Casa); 2 x 1 Botafogo (Fora); Classificação nos pênaltis (5 x 4 Bahia).

Histórico geral

Em toda a história do confronto, Bahia e Botafogo já se enfrentaram em 55 ocasiões, com 21 triunfos tricolores, 17 empates e 17 derrotas. O último jogo entre as equipes ocorreu nesta temporada, quando o Esquadrão superou o rival carioca por 2 a 1, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.