Na final da Série A2, Bahia empata em Manaus e vai decidir em Pituaçu

Duelo decisivo acontece neste domingo, 4 - Foto: Francisco Santos | EC Bahia

Neste domingo, 28, na Arena da Amazônia, em Manaus, as Mulheres de Aço empataram em 0 a 0 com o 3B na partida de ida da grande final do Campeonato Brasileiro da Série A2. O confronto decisivo será no próximo domingo, 4, às 11h, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com o 3B iniciando melhor e criando as melhores oportunidades. No entanto, o Bahia conseguiu igualar as ações e chegou ao ataque principalmente pelo lado direito.

Na segunda etapa, o 3B chegou a marcar um gol, mas o VAR anulou o lance por impedimento na origem da jogada. O Bahia teve poucas chances claras, mas nos acréscimos, Vivia quase marcou de cobertura. O empate sem gols manteve a decisão em aberto para o confronto em Salvador.



O time comandado pela técnica Lindsay Camila entrou em campo com a seguinte formação: Yanne; Mila Santos (Vivia), Aila, Tchula e Ary (Liriel); Angela (Luana), Treyci, Vilma (Suelen); Dan, Raissa (Juliana) e Letícia.