Itabuna bate o Anápolis e tem vantagem na 2ª fase da Série D

Elenco do Itabuna comemora resultado positivo em Pituaçu - Foto: Ascom / Itabuna / @blzrafinha

O Itabuna largou na frente na fase final da Série D. Na noite deste domingo, 28, o azulino derrotou o Anápolis pelo placar mínimo. A partida foi realizada no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O gol do jogo foi marcado pelo meia Rickelme Lopes, no segundo tempo de jogo.

Leia mais:

>> Baiano, Keno Marley estreia com vitória no boxe dos Jogos Olímpicos

>> Brasil classifica à final por equipes; Rebeca defende medalha de ouro

Com o resultado positivo, o Dragão do Sul tem vantagem do empate para avançar as oitavas de final da quarta divisão nacional. A partida de volta está marcada para o próximo domingo, 4, no Estádio Aníbal Toledo, em Anápolis-GO, às 16h.

O jogo

O primeiro tempo de jogo foi truncado e com poucas oportunidades criadas. O gol da vitoria azulina saiu no segundo tempo. Aos 14 minutos da etapa final, Papaterra dá bom passe na direita para Ruan Nascimento. O camisa 7 invade a área e toca para trás. Rickelme Lopes finaliza de pé direito, a bola bate na trave e entra.

No final, o Itabuna teve uma chance clara para ampliar. A zaga do time goiano saiu errado e Ryan de frente para o gol toca por cobertura e perde uma grande oportunidade.