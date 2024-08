Porto empata com o Fluminense e está na Série A do Baianão 2025

Elenco do Porto Sport Club celebra acesso histórico - Foto: Divulgação / Porto SC

O Porto Sport Club está na Série A do Campeonato Baiano de 2025. Na tarde deste domingo, 28, o time da Costa do Descobrimento empatou por 1 a 1 com o Fluminense de Feira, no Estádio Jóia da Princesa, e se garantiu na elite do futebol baiano. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, a equipe subiu de divisão e fará a decisão da segundona estadual contra o Colo-Colo, que eliminou o Grapiúna.

Após uma etapa inicial equilibrada, o fim do jogo reservou grandes emoções aos torcedores. Aos 35 minutos, o Porto abriu os trabalhos. Rodolfo aparece do lado esquerdo da grande área e cruza. Bruno ferreira aparece livre e toca de cabeça sem chances para o goleiro Marcel defender.

Segundos depois, o Tricolor feirense empatou o confronto. Lançamento na área e a defesa do time do Extremo Sul desvia e marca contra o próprio gol, pra levar o torcedor de Feira ao delírio.

Mesmo com a forte pressão por conta da necessidade do resultado, o Touro do Sertão frustrou a maioria dos de 6.450 torcedores presentes no Jóia. No final, a festa foi do torcedor do Porto.

A equipe de Porto Seguro faz história no futebol da Bahia e consegue o acesso justamente em seu ano de fundação. O clube se filiou a Federação Bahiana de Futebol no mês de fevereiro e tem como modelo de gestão a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).