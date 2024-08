Arthur e Evandro vencem austríacos em sua estreia no vôlei de praia

Arthur e Evandro vencem na estreia - Foto: Luis TATO / AFP

A dupla brasileira Arthur e Evandro estreou no vôlei de praia dos Jogos de Paris-2024 com vitória por 2 sets a 0 sobre os austríacos Horl e Horst, parciais de 21-18 e 21-19.

Na quadra central aos pés da Torre Eiffel, o jogo foi equilibrado do início ao fim, sendo disputado ponto a ponto mas os brasileiros conseguiram superar os adversários nos dois sets.

Evandro e Arthur voltam à quadra na próxima quarta-feira (31), às 15h (horário de Brasília) contra os canadenses Schachter e Dearing. Já naa sexta-feira, 2 de agosto, vão enfrentar os tchecos Perusic e Schweiner.

Em uma estreia tem pressão, tem ansiedade, tem tudo. Estou nos Jogos Olímpicos pela terceira vez e o frio na barriga continua o mesmo. Estou feliz demais com essa vitória, fizemos o planejado, e o Arthur varreu a quadra hoje. É emocionante falar do Arthur, que rodou o Circuito Mundial pelo segundo ano e está nos Jogos Olímpicos. Há um ano e meio éramos um time atrás de um sonho, e hoje estamos aqui, nos Jogos Olímpicos, ganhando o primeiro jogo. E ter o Arthur do meu lado é gratificante demais. Minha esposa e meu filho também chegaram. O filhão já viu o pai jogando e ganhando, é meu amuleto", disse Evandro após vitória.



O Brasil segue com um aproveitamento 100% no vôlei de praia nos Jogos de Paris-2024. No sábado, George e André venceram a dupla marroquina Abicha/Elgraoui também por 2 sets a 0, enquanto Carol/ Bárbara e Duda/ Ana Patrícia venceram neste domingo.