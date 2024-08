Dupla N°1 do mundo, Duda e Ana Patrícia estreiam com vitória em Paris

Duda e Ana Patrícia comemorando - Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Dupla número 1 do ranking de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia estrearam com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao derrotaram Marwa/D. Elghobashy, do Egito, por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19. Brasileiras fazem parte do seleto grupo de 'favoritas' a medalha de ouro e, claro, buscando confirmá-lo.

O primeiro set foi de ampla dominância das líderes do ranking, que não deram espaços para a dupla adversária e prontamente abriram uma vantagem de seis pontos. Com o resultado, as brasileiras controlaram e, mesmo com uma mínima reação oposta, fecharam o set em 21 a 14.

Na sequência, as egípcias cresceram, gerando perigo para os brasileiras, que sofreram mais do que o comum. Entretanto, com a experiência de 1° do ranking, Duda e Ana voltaram a dominar e garantiram mais uma vitória em suas carreiras.

O próximo compromisso será na terça-feira, às 16h (de Brasília), contra Liliana/Paula, da Espanha.