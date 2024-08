Dupla brasileira domina e vence japonesas no vôlei de praia

Dupla brasileira comemorando - Foto: LUIS TATO / AFP

A dupla brasileira Carol Solberg e Bárbara Seixas estreou nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã deste domingo, 28, e venceu com tranquilidade, por 2 sets a 0 , com parciais de 21 a 12 e 21 a 19. No duelo contra as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii, as representantes do Time Brasil souberam aproveitar as grandes chances e fecharam a partida com poucos minutos.

Carol e Bárbara dominaram toda a partida, fechando o primeiro set sem dar qualquer brecha para as adversárias, explorando os bloqueios e aproveitando os espaços. Na segunda parcial, as japonesas até melhoraram, encostando no placar, mas as brasileiras souberam sofrer e voltaram com tudo, abrindo vantagem e fechando a partida no 3ª match point.

Com o resultado, o Brasil lidera o grupo E, somando dois pontos. O próximo confronto será na terça-feira, 30, às 11h (horário de Brasília), contra Monika Paulikiene e Aine Raupelyte, da Lituânia.

Após o resultado, Bárbara comentou sobre a experiência, relembrando a medalha de prata, conquistada no Rio-2016. Além disso, demonstrou empolgação para vencer os próximos confrontos.

"Eu já tive uma experiência olímpica. Não consegui classificar para Tóquio, mas fui medalhista no Rio e agora estou aqui. A sensação é de que esse aqui é o meu lugar. Digo isso com toda humildade. A gente que é atleta batalha muito. Estar nesse projeto com a Carol é sensacional. Vamos tentar botar toda essa gratidão e felicidade na quadra", disse a atleta.