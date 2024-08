Olimpíadas 2024: o que você não pode deixar de ver neste domingo, 28

- Foto: Alexandre Loureiro/COB

O primeiro oficial dos Jogos Olímpicos de Paris deu o que falar, com diversas modalidades disputadas e 40 medalhas distribuídas entre 16 países. A delegação Brasileira, por sua vez, ainda está em busca do seu primeiro pódio, que poderá vir neste domingo, 28.

Pelo dia 2, oficialmente, o Time Brasil também terá a presença do baiano Keno Marley, um dos favoritos na categoria 92kg do boxe, e a zagueira Rafaelle, do futebol feminino. Além dele, também teremos o favoritismo da Seleção feminina de vôlei, as habilidades de Rayssa Leal no skate street, handebol, vôlei de praia e muito mais.

Vale salientar que as Olimpíadas terão transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). Já via streaming, os jogos passarão ao vivo pelo Globoplay e Cazé TV (via Youtube, Twitch e da plataforma Prime Video).

Confira programação do Brasil completa:

Handebol feminino: Brasil x Hungria, às 4h, pela 2ª rodada da fase de grupos

Tiro esportivo: Geovana Meyer, às 4h15

Esgrima: Mariana Pistoia, às 4h30

Judô: Willian Lima, às 5h, pela 2ª fase eliminatória

Judô: Larissa Pimenta, às 5h, pela 2ª fase eliminatória

Tênis de Mesa: Giulia Takahashi, às 17h, pela primeira fase

Tênis de Mesa: Hugo Calderano, às 16, pela primeira fase



Hipismo: Brasil, 5h30

Vela: windsurf, às 7h33

Vela: Skiff feminino, às 7h35

Vela: Skiff masculino, às 8h30

Ciclismo Montain bixe: Raiza Henrique, às 9h10

Vôlei de praia: Carol/ Bárbara, às 6h, pela primeira fase

Vôlei de praia: Duda/ Ana Patrícia, às 11h, pela primeira fase

Vôlei de praia: Evandro/ Arthur, às 15h, pela primeira fase

Canoagem Slalom: Ana Sátila, às 10h30

Badmintom: Ygor Coelho, às 10h40

Skate street: às 7h, fase classificatória

Skate street: às 12h, final



Tênis: Bia Haddad, às 11h30h, primeira rodada

Tênis: Thiago Wild, às 7h, primeira rodada

Tênis: Thiago Monteiro, às 11h30, primeira rodada



Tênis: Laura Pigossi, às 13h, primeira rodada

Futebol feminino: Brasil x Japão, às 12h, pela 2ª rodada da fase de grupos

Rugby sevens: Brasil x França, 12h, pela 1ª rodada da fase de grupos

Rugby sevens: Brasil x EUA, 15h, pela 2ª rodada da fase de grupos

Boxe: Keno Marley, às 15h15, oitavas de final

Ginástica artística: Classificatório feminino, às 16h10