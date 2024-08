Nos últimos segundos, Brasil sofre virada e perde primeira em Paris

Brasil perde para Hungria no handebol - Foto: Aris MESSINIS / AFP

A seleção feminina de handebol retornou à disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na manhã deste domingo, 28, para enfrentar a Hungria. Na segunda rodada do grupo B , as Leoas dominaram grande parte do duelo, chegando a abrir quatro gols, mas viram as adversárias virarem nos últimos segundos, fechando em 24x25.

Na primeira rodada, o Brasil já havia vencido a Espanha, uma das favoritas ao pódio, pelo placar de 29x18. Assim, agora chega com um triunfo e um tropeço para enfrentar a França, donos da casa, na terça-feira, 30, pela 3ª rodada. Na sequência do grupo, ainda enfrenta Países Baixos e Angola.

No duelo, a Seleção Brasileira dominou grande parte, tendo mais uma ótima atuação da goleira Gabi Moreschi, que colaborou com grande defesas. Mesmo abrindo uma boa vantagem e encaminhando mais uma vitória, as Leoas viram as adversárias crescerem na reta final, conseguindo o empate.

Os últimos minutos foram protagonizados por gols trocados e muita ansiedade, principalmente das brasileiras, que viram a vantagem ser anulada. Desta maneira, nos últimos segundos, tiveram a oportunidade de voltar a liderar, mas perderam o gol e viram a Hungria fazer o serviço.

Após o resultado, a goleira Gabi Moreschi comentou sobre a frustração da derrota, também relembrando a qualidade de todas as seleções que estão na disputa.

"A gente fica frustrada pelo resultado. Hoje no final não deu. Estou até impactada porque a gente merecia a vitória. Mas o esporte é assim. Cada jogo é um jogo. Mesmo tendo ganhado bem da Espanha, isso poderia acontecer. Todos são de alto nível. Estávamos esperando a vitória. A Hungria talvez errou menos e mereceu a vitória hoje", disse a brasileira ao Sportv.

O Brasil enfrenta a França na próxima terça-feira, 30, às 14h, em busca da segunda vitória no torneio. A partida será na Arena Paris 6 sul.