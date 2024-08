Medina e Chianca avançam às oitavas no surfe; Toledo vai à repescagem

Gabriel Medina competindo - Foto: William Lucas/COB

Os brasileiros Gabriel Medina, Filipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel estrearam neste sábado, 27, no surfe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

'Filipinho' foi o primeiro a competir, na terceira bateria do primeiro round, enfrentando o japonês Kanoa Igarashi, que derrotou Medina nas Olimpíadas de Tóquio-2020, e o peruano Alonso Correa. O brasileiro ficou em segundo e caiu para a repescagem.

Depois foi a vez de Gabriel Medina, tricampeão da WSL, a entrar na água. Ele venceu sua bateria superando o japonês Connor O'Leary e o salvadorenho Bryan Perez e e garantiu a vaga nas oitavas de final.

Medina, considerado um dos melhores surfistas da história, é o grande favorito ao ouro na segunda edição dos Jogos em que o surfe está no quadro olímpico.

O terceiro e último brasileiro a competir no masculino foi João Chianca, o Chumbinho. Ele obteve uma nota total de 10.07, superando assim o marroquinho Ramzi Boukhiam (9.76) e o neozelandês Billy Stairmand (5.53).

Luana Silva, surfista brasileira | Foto: William Lucas/COB

Na categoria feminina, Luana e Tainá competiram na mesma bateria, a sexta, junto com a alemã Camilla Kemp. Luana Silva garantiu sua vaga direta nas oitavas de final ao conseguir a melhor nota, 7.27, à frente de Tainá (5.73), que terá que disputar a repescagem, assim como Kemp.



Logo depois, Tatiana Weston Webb teve uma tarefa difícil ao enfrentar a americana Caitlin Simmers, atual número 1 do mundo no ranking da WSL, e a australiana Molly Picklum. Ela acabou ficando em segundo lugar, com 10.33, atrás de Simmers, e também caiu para a repescagem.