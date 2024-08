Nadal e Alcaraz vencem argentinos e avançam nas duplas em Paris-2024

Alcaraz e Nadal comemorando - Foto: Miguel MEDINA / AFP

Os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz derrotaram a experiente dupla argentina formada por Máximo González e Andrés Molenti e avançaram à segunda rodada do torneio de duplas de tênis de Paris-2024, na quadra central lotada de Roland Garros, que foi ao delírio.

Num jogo intenso, os espanhóis mostraram a sua qualidade individual nos momentos decisivos para conquistar a vitória com um apertado 7-6 (7/4) e 6-4, resultado que dissipa em parte as dúvidas sobre as condições físicas de Nadal, que jogou com uma proteção na perna direita devido aos incômodos que sente no músculo adutor.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, e acabou sendo decidido no tie break. Nele, Nadal acertou uma de suas melhores bolas paralelas da partida e com isso os espanhóis ficaram em vantagem na partida.

Formada por dois veteranos do 'Top 20' das duplas no ranking da ATP, a dupla argentina manteve o foco e rapidamente alcançou a vantagem de 3 a 0 no segundo set. Mas os espanhóis se recuperaram com uma virada e chegaram a 5-4, perto da vitória.

Com o público empurrando os dois espanhóis, que juntos somam 26 Grand Slams, Nadal mais uma vez fez valer sua experiência para fechar o duelo e seguir na competição em Paris.

Mais cedo, Alcaraz estreou no tênis olímpico de simples com uma vitória contundente sobre o libanês Hady Habib (275º no ranking mundial) por 6-3 e 6-1.

A expectativa agora é saber se 'Rafa', 14 vezes campeão no saibro parisiense, aguentou o duelo deste sábado sem sentir o desconforto que fez Paris tremer na quarta-feira.

Se seu físico permitir, ele estreará no torneio de simples contra o húngaro Marton Fucsovics.