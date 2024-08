Cachorrão! Saiba origem de apelido do nadador Guilherme Costa

Guilherme Costa durante Jogos Olímpicos - Foto: Satiro Sodré/CBDA

Finalista dos 400m livres da natação nos Jogos Olímpicos de Paris, o nadador Guilherme Costa é conhecido por um apelido um tanto quanto curioso: Cachorrão. Aos 25 anos, o brasileiro está na sua primeira edição olímpica, onde bateu o recorde sul-americano na categoria disputada e atraiu muitos holofotes, gerando curiosidade sobre o seu 'codinome'. De onde vem?

Carioca, Guilherme é acostumado a curtir as férias nas ilhas paradisíacas do Rio de Janeiro. Foi então que, em um desses passeios, o nadador foi apelidado de Cachorrão pelos amigos, e a origem ele explicou durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

“É que eu estava de férias com uns amigos em Angra jogando bola. A bola caiu perto de um cachorro e ele me mordeu. A gente voltou no dia seguinte e o cachorro não estava, aí os amigos ficaram me zoando dizendo que ele morreu depois de me morder”, revelou o brasileiro.

Nas Olimpíadas, Guilherme Costa chegou à final da prova de 400m livres, onde ficou na 5ª colocação e bateu o recorde sul-americano, com um tempo de 3m42s76. No seu currículo, ele também soma quatro ouros no Pan e uma medalha de bronze no mundial.

Ainda em Paris, ele retorna para as águas nas provas de 800m, 4x200 livres e a maratona aquática, seguindo em busca da medalha olímpica.