Aos pés da Torre Eiffel, André e George vencem no vôlei de praia

Jogadores do Brasil comemorando - Foto: Alexandre Loureiro/COB

A dupla brasileira George e André venceu na estreia do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao derrotar o Marrocos por 2 sets a 0. Em uma partida tranquila, os atletas encerraram o primeiro duelo com tranquilidade, com parciais de 21/18 e 21/10, na arena da Torre Eiffel.

Na primeira parcial, os marroquinos até começaram na frente, mas logo sofreram com a pressão dos brasileiros. O set seguiu em equilíbrio, com trocas de bolas importantes, até que George soube explorar o bloqueio e controlaram, fechando o set em 21 a 18.

No segundo período, os brasileiros abriram com um lindo ace, continuando com a confiança lá no alto. Com um momento abaixo dos adversários, George e André não deram brecha e atropelaram os adversários, fechando o jogo ao completar 21 a 10.

O próximo compromisso da dupla será na próxima terça-feira, 30, às 7h, contra os cubanos Diaz e Alayo. Ainda na primeira rodada, o Time Brasil terá fortes emoções ao torcer pela dupla Carol e Bárbara às 6h, Duda e Ana Patrícia às 11h e Evandro e Arthur às 15h, ambas neste domingo, 28.