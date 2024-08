Brasil perde para França na estreia do basquete nas Olimpíadas

Brasil perde para França na estreia - Foto: Denis CHARLET / AFP

A Seleção brasileira de basquete voltou a disputar um jogo de Olimpíadas após oito anos na tarde deste sábado, 27, contra a França, anfitriões do torneio. Diante dos franceses, o Time Brasil saiu derrotado pelo placar de 78 X 66 , apesar do bom momento nos primeiros do duelo, que animaram a torcida brasileira presente no ginásio.

O confronto foi válido pelo grupo B, onde ainda enfrentarão a Alemanha, atual campeã do mundo, na terça-feira, 30, e o Japão, na sexta-feira, 2. Para a competição, o Brasil pode vencer se vencer um dos jogos seguintes, tendo em vista que os três melhores colocados também avançam de fase.

Para vencer, os franceses contaram com a ótima partida de Wembanyana, jogador do San Antonio Spurs, da NBA, que marcou 19 pontos e colaborou com nove rebotes. Do lado brasileiro, Leo Meindl e Cristiano Felicio foram os melhores pontuadores, ambos com 14 pontos

O jogo:

A partida começou favorável para a Seleção Brasileira, que aproveitou os espaços dos franceses e conseguiu marcar cestas consecutivas principalmente com Marcelinho Huertas e Leo Meindl. O domínio seguiu por todo o primeiro quarto, este que ficou marcado pela ponte aérea entre Mãozinha e Meindl em cima de Rudy Gobert, eleito melhor jogador defensivo da NBA. O primeiro set encerrou em 23 a 15 para o Brasil.

No retorno para a segunda parcial, os atletas da ‘verdinha’, já que o uniforme é verde, conseguiram abrir até 12 pontos de vantagem contra os donos da casa, que também estavam embalados pela torcida presente. Com o passar dos minutos, os adversários foram conseguindo espaços e forçar os erros dos brasileiros, encostando no placar. Foi então, neste momento, que Victor Wembanyama, de 2,22m, cresceu e iniciou as suas sequências de cestas, virando o placar. Com a virada, o resultado foi de 39 a 36 no intervalo.

No retorno para o segundo tempo, os franceses continuaram no mesmo ímpeto do segundo período, encaixando as jogadas e cedendo pouco para os brasileiros. Por outro lado, o Time Brasil aumentou as estatísticas de erros e viu a França abrir vantagem. O terceiro quarto encerrou em 57 a 45.



Na última parcial, os brasileiros até melhoraram no desempenho, mas com a boa vantagem, a Seleção da França se manteve no controle do jogo. Na reta final, Marcelinho Huertas até converteu uma bola de três, diminuindo a vantagem e voltando para o jogo. Porém, no lance seguinte, os franceses devolveram os pontos aumentaram a vantagem. Ao fim, o confronto continuou sem grandes emoções, encerrando em