Diogo Soares faz atuação segura e encaminha classificação a final

Diego Soares durante apresentação no solo - Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Em uma atuação segura e equilibrada, brasileiro Diogo Soares encaminhou a sua classificação à final do individual geral da ginástica artística masculina, que premia o ginasta mais completo do mundo. Na sua estreia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o atleta apostou nas atuações básicas e sem erros, somando 81,999 pontos na soma dos seis aparelhos.

Ao fim da manhã, Diogo conseguiu se manter na 6ª colocação, estando bem colocado, tendo em vista que 24 ginastas avançam de fase. Esta é a segunda edição do atleta, que já havia disputado os Jogos de Tóquio, em 2021.

Sobre as séries mais simples, mas com precisão, o brasileiro comentou sobre a estratégia e a possibilidade de impor mais dificuldade nos movimentos a partir das finais, quando for para o 'tudo ou nada'.

"No primeiro momento a gente optou por deixar as séries com um pouco menos de dificuldade, para garantir a classificação. Agora é estudar o que fiz hoje e tentar vir para a final, se eu chegar na final, com um pouco mais de dificuldade", disse o ginasta.

Arthur Nory durante série | Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Diferente do conterrâneo, Arthur Nory, medalha de bronze no solo nas Olimpíadas do Rio-2016, não avançou, sofrendo com uma queda na barra fixa, aparelho em que foi campeão mundial em 2019. Na apresentação, Nory optou pela série de alta dificuldade, buscando garantir vaga. Após o resultado, o medalhista olímpico comentou sobre o futuro e já projetando mais uma edição, em Los Angeles- 2028.

"Não tinha uma série mais fácil. Se fosse mais fácil, não iria me colocar na final. A gente sabe como é a competição, principalmente na barra fixa. O nível subiu demais. Agora é trabalhar bastante. Quero voltar em Los Angeles com a equipe completa", disse Nory.