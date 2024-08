Brasileira passa mal durante competição e revela tumor nas costas

Nathalie Moellhausen, atleta da esgrima - Foto: Gaspar Nóbrega/COB

A brasileira Nathalie Moellhausen, atleta da esgrima, fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã deste sábado, 27, em um confronto que ficou marcado por uma revelação inesperada. A esgrimista passou mal durante o duelo com a canadense Ruien Xiao e precisou ser atendida, levando todos a preocupação e revelando estar com um tumor benigno na região do cóccix, sentindo dores no local.

Antes do início dos Jogos, Nathalie, veterana de 38 anos, havia comunicado, através das suas redes sociais, que precisou ficar internada durante cinco dias, sentindo um forte incômodo no local. Apesar disso, a esgrimista passou por cima das dificuldades e não desistiu de participar de mais uma edição de Olimpíadas.

Com as dificuldades, a brasileira acabou sofrendo a derrota e sendo eliminada. Assim, fará a cirurgia para a retirada do tumor benigno no dia 31 de julho, quatro dias após a sua estreia. Na saída do local de prova, a imprensa até tentou contato com a atleta, que declarou não ter condições de conversar no momento.

Durante a transmissão da competição no Sportv, o jornalista Pedro Bassan informou que os médicos estavam preocupados com a integridade física da atleta, com o quadro clínico que pode afetar outras partes do corpo.

Esta foi a quarta participação de Nathalie Moellhausen nos Jogos Olímpicos, que fez a sua estreia no ano de 2012, ainda pela delegação da Itália, já que tem dupla cidadania. Como atleta, a brasileira também já se consagrou campeã do mundo no ano de 2019.