Brasil é eliminado no 4x100 e baiano declara: "tempo ruim"

Atleta do revezamento 4x100 masculino - Foto: Sátiro Sodré / CBDA

A Seleção Brasileira de natação iniciou a sua trajetória nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na manhã deste sábado, 27, com resultados positivos e negativos. Nas provas de revezamento 4x100, feminino e masculino, o Time Brasil não levou a melhor e acabou sendo eliminado. Após os resultados, o Grupo A TARDE conversou com os baianos Guilherme Caribé e Breno Correia, que avaliaram a atuação.

Com um tempo de 03:14.22, o desempenho do Time Brasil não foi das melhores, terminando na 4ª colocação da bateria e na 10ª posição no geral. Sobre a eliminação, Breno afirmou que o objetivo principal era ir à final, mas foi sincero sobre o resultado abaixo.

“Nosso principal objetivo era chegar à final, realmente, e sendo sincero, não foi uma prova tão forte. Acredito que foi aquela coisa de não termos conseguido aproveitar a oportunidade. As parciais não tiveram nada de especiais, foram tempos um pouco acima do que estávamos esperando e o tempo total também foi alto em relação ao que o Brasil fez nesse ciclo olímpico e no último. Obviamente, serve de aprendizado e bola para frente para as provas provas”, disse ao Grupo A TARDE com exclusividade.

Na mesma perspectiva, Caribé foi ainda mais rigoroso, apontando que o resultado foi ruim e que não tem que ficar dando desculpas sobre a oportunidade perdida. Entretanto, com mais duas provas pela frente, o baiano levantou a cabeça e declarou: "bola para frente".

“Liderando o revezamento da para ter uma base do que está acontecendo ali e, realmente, como Breno falou, o foco era pegar a final. Fizemos um tempo acima do esperado, não foi um tempo bom, realmente foi ruim. Não tenho muito o que falar, ficar dando desculpas, mas deixamos a oportunidade passar e é bola para frente”, apontou o atleta.

Ainda em entrevista na zona mista, Breno foi questionado sobre o sentimento de representar a Bahia em uma competição tão grande como os Jogos Olímpicos. Em resposta, o atleta revelou o seu orgulho e as dificuldades para chegar neste nível, também pedindo a torcida dos brasileiros para as próximas provas.

“Eu me sinto muito bem de ser nordestino, de ser baiano e sabemos exatamente a dificuldade que é chegar em uma Olimpíada, estar em uma seleção principal. Graças a Deus estamos aqui, representando e queria pedir a torcida de todos para as próximas provas. Pedimos desculpas por não ter sido aquilo que todos esperavam da prova de hoje, mas que consigamos trazer muitas alegrias nas próximas provas”, finalizou o nadador.

Ainda nesta edição, os baianos competem em mais três oportunidades de finais. Enquanto Correia retorna para o revezamento 4x200, Caribé compete no individual de 50m livres e 100m livres. Vale lembrar que Guilherme largou para o Brasil, e conseguiu virar a primeira parcial como líder da bateria e tendo oportunidades de garantir uma medalha ao Time Brasil.