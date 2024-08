Chuva em Paris adia competição olímpica de skate street para 2ª feira

Pista de skate dos Jogos Olímpicos - Foto: LUIZA MORAES/COB

A competição de street masculino deste sábado, 27, a primeira prova do skate nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, foi adiada para a próxima segunda-feira devido à chuva na capital francesa, anunciaram os organizadores.

"Devido às más condições meteorológicas da pesada noite e após uma reunião nesta manhã [de sábado] com todos os organizadores envolvidos, foi tomada a decisão de adiar a prova masculina de skate street", explicou o Comitê Organizador em nota.

Um dia depois da cerimônia de abertura, que aconteceu sob uma intensa chuva em alguns momentos, o skate street masculino deveria começar às 12h00 (horário local, 7h00 de Brasília) na Praça da Concórdia com a rodada preliminar, seguida pela final às 17h00 (12h00).

Durante muito tempo dominado pelos Estados Unidos, onde nasceu o criador do street moderno, Rodney Mullen, as competições de skate street se popularizaram internacionalmente nos últimos anos, com skatistas muito jovens de várias partes do mundo.

Os representantes do Brasil na modalidade em Paris são Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler.