Grupo A TARDE já está em Paris para a cobertura dos Jogos Olímpicos

- Foto: Acervo pessoal

O Grupo A TARDE desembarcou em Paris, na França, para acompanhar de perto os Jogos Olímpicos de 2024. Direto das terras europeias, A TARDE vai preparar uma super produção, diária, - além da programação espalhada pelos portais - , em tempo real, com todos os acontecimentos e novidades, principalmente dos atletas brasileiros. Além disso, o público vai ter acesso a entrevistas exclusivas com os competidores, até o último dia do evento.



Durante todo o período dos jogos, o jornalista e correspondente Luiz Teles terá entradas ao vivo direto da Cidade Luz no programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM, entre 7h e 9h da manhã, de segunda a sexta. Teles também será responsável por proporcionar uma imersão completa na competição, desde os jogos até os bastidores com matérias nos portais A TARDE E MASSA!, nas edições imprensas do A TARDE e Massa!, além de poder, acompanhar o dia a dia através das redes sociais do A TARDE (@atardeoficial) e Massa! (@jornalmassaoficial), serão responsáveis por proporcionar uma imersão completa nas competições, cerimônias e bastidores.



O jornalista, que escreve a coluna Acréscimos, especializada em esportes olímpicos, já está na França, especificamente em Paris, e será a ponte entre os acontecimentos na competição e os leitores. O profissional ficará na cidade até o dia 11 de agosto, data do encerramento da maior competição esportiva do mundo.

| Foto: Acervo pessoal

Desde o Pan-Americano de Guadalajara, em 2011, e os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o repórter se dedica aos esportes olímpicos, com foco nos atletas baianos presentes. Nesta edição, o Grupo A TARDE ampliará a cobertura às redes sociais, com notícias, programações dos dias, curiosidades e momentos especiais.

LEIA MAIS:

Invasão! Brasileiros lotam capital francesa para Olimpíadas

Brasilidade! Time Brasil encanta na abertura das Olimpíadas

Quem é Aya Nakamura, artista que cantou na Abertura das Olimpíadas

“É muito importante a cobertura in-loco, nossa missão é estar o mais próximo possível dos atletas baianos e tentar, de alguma maneira, pescar a baianidade e detalhes que só quem estiver presente poderá notar, também fazendo uma cobertura além do esportivo. A gente tenta trabalhar ao máximo com o contexto, tanto dos próximos atletas, quanto do que está acontecendo em volta”, disse o correspondente.



| Foto: Acervo pessoal

Nesta edição, os Jogos contarão com a presença de 15 atletas da Bahia, divididos em seis modalidades. Desta maneira, a missão do Grupo é democratizar o acesso, sendo a sua principal fonte de informação dos conterrâneos. Ao todo, serão inúmeras matérias sobre medalhas, competições, resultados e muito mais. O compromisso é estar o mais próximo possível desses atletas, como afirmou o correspondente Luiz Teles.



“Estaremos onde estiver os baianos. Desta vez serão 15 representantes da Bahia, um número recorde. Assim como no Rio e em Tóquio, a chance desses atletas conseguirem medalhas é grande, representando muito bem e o A TARDE estará sempre perto deles”, garantiu o jornalista.