Brasilidade! Time Brasil encanta na abertura das Olimpíadas

- Foto: Alexandre Loureiro/COB

A Delegação Brasileira se fez presente na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorreu na tarde desta sexta-feira, 26. Ao todo, serão 274 atletas, divididos em 39 modalidades, seguindo em busca do recorde de medalhas. Os porta-bandeiras do país foram Raquel Kochhann, do rugby, e o baiano Isaquias Queiroz, da canoagem velocidade.

Em um barco navegando pelo Rio Sena, um dos cartões-postais da cidade, o Time Brasil entregou toda a sua elegância e animação, cantando músicas nacionais e improvisando na dança.

Confira algumas imagens da abertura: