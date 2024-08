Invasão! Brasileiros lotam capital francesa para Olimpíadas

Brasileiros durante abertura das Olimpíadas - Foto: Luiz Telles/ Ag. A TARDE

Na esperança do recorde de medalhas do Time Brasil, os brasileiros invadiram a capital da França, onde ocorrem os Jogos Olímpicos 2024, para emanar energias positivas aos conterrâneos. Presente em Paris, o Grupo A TARDE conversou com alguns torcedores que viajaram quase 9 mil km para viverem a mágica experiência.

Viemos aqui torcer pelo Brasil e por nossa representante de Imperatriz, a Rayssa! E uma grande felicidade estar em Paris como nordestinos”, disse Josafá Granjeiros, que saiu do Maranhão para acompanhar a skatista de 16 anos, que é uma das favoritas ao ouro.

Além dele, outro brasileiro, que já viveram os Jogos Olímpicos, foi à França e comentou sobre a estrutura, elogiando o espaço democrático.

“Estive na Rio 2016 e poderíamos ter feito algo como isso por lá. Está muito bonito e bem democrático. Os brasileiros estão aqui em peso e acho que vai ser assim na Olimpíada toda”, disse Mário Dantas, Macaé- RJ.

De diversas regiões do Brasil, os representantes da amarelinha não desaminaram os as chuva que assolaram Paris, que também contou com problemas nos transportes públicos. Ainda assim, Maria Luiza Lapente afirmou estar vivendo um momento emocionante.



“Amanheceu nublado e com chuva, e depois veio a notícia do problema dos transportes. Achei que ia dar ruim, mas está sendo emocionante estar aqui”, disse a mineira, de Belo Horizonte.