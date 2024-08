Ex-ginasta que sofreu racismo revela trauma das Olimpíadas

Ângelo Assumpção não compete oficialmente desde 2019 - Foto: Reprodução | Instagram @angelo_assumpcao

Ex-ginasta brasileiro, Ângelo Assumpção fez um desabafo polêmico nas redes sociais após os fãs questionarem se ele irá acompanhar as Olimpíadas 2024 ou se participaria da competição. Desde que denunciou o colega de profissão e categoria Arthur Nory, em 2015, por cometer racismo, Ângelo diz que foi boicotado pelo sistema e teve a trajetória profissional manchada.

Traumatizado com tudo o que ocorreu com a própria carreira nos últimos anos, ao ponto de ficar sem clube e patrocínio, Ângelo Assumpção anunciou que não vai apoiar a Seleção Brasileira masculina de ginástica artística. “Enquanto estiver uma pessoa na seleção masculina que me faz passar um dos momentos mais difíceis publicamente, não irei torcer e muito menos acompanhar. É sobre preservar o mínimo da minha saúde mental, que quase acabou comigo anos atrás”, disparou.

Ele também agradeceu pelo carinho do público e lamentou não poder atender as expectativas de quem torcia por ele no passado: "Recebo várias mensagens de vocês, que gostaria de me ver competindo nas Olimpíadas. Era um sonho que compartilhava com todos vocês, mas pessoa como eu 'terá seu sonho ceifado'. Quem denuncia racismo, principalmente com uma instituição tão grande, será silenciado e desligado de quaisquer possibilidades de voltar a representar este país".

Relembre o caso

O caso de racismo contra Ângelo Assumpção aconteceu em 15 de maio de 2015, quando a Seleção Brasileira masculina de ginástica artística estava em Portugal para se preparar para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Na ocasião, o ginasta Arthur Nory Mariano postou um vídeo no Snapchat, rede social que era febre entre os jovens, ofendendo o colega de equipe com termos racistas. Apesar de disfarçar dizendo que era brincadeira, as frases eram preconceituosas.

Além de Nory, os ginastas Felipe Arakawa e Henrique Flores também estavam no vídeo e riram das 'piadas' que desmereciam a cor de pele negra, incentivando o racismo. Em sequência, o trio entra no quarto onde Ângelo estava e começam a gargalhar, o chamando de "amigo". Ele ficou constrangido com a situação.

