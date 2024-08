Quem é Aya Nakamura, artista que cantou na Abertura das Olimpíadas

Cantora Aya Nakamura - Foto: JOEL SAGET / AFP

Um dos destaques da Abertura das Olimpíadas foi a apresentação da cantora franco-malinense Aya Nakamura, uma das artistas mais escutadas do mundo, com 6 bilhões de ouvintes nas plataformas de música.

Nascida em Mali e criada na França, Aya canta o que é conhecida como música urbana francesa. Nakamura é dona de hits como “Djadja”, “Copines,” e “Pookie.

No ano passado, Aya lançou o quarto álbum de estúdio, chamado DNK. Já em 2024 ganhou o prêmio de melhor artista feminina no "ictoires de la Musique”, que premia grandes nomes da música francesa. O seu nome artístico é inspirado no personagem Hiro Nakamura da série 'Heroes'.

Apesar do sucesso, a extrema-direita da França atacou a participação da artista, dizendo que a presença da cantora negra seria uma "humilhação".

Mesmo com os ataques, a franco-malinense se apresentou na abertura, interpretando clássicos do tradicional cantor francês Charles Aznavour, unindo tradição e modernidade.